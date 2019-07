Zaino sospetto alla stazione della metro: scatta l'allarme bomba

Allarme bomba alla stazione Ottaviano della linea A della metro. L'allerta è scattata nella tarda mattinata di lunedì 8 luglio dopo la segnalazione da parte di un passeggero ai soldati dell'Esercito impegnati nell'Operazione Strade Sicure.

Scattata la procedura d'allarme, l'area dove è stata trovata la borsa sospetta è stata interdetta al passaggio pedonale in attesa delle verifiche da parte degli artificieri dei carabinieri. Nessun problema per i convogli in transito in stazione.