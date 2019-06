Falso allarme bomba in stazione: metro Circo Massimo chiusa un'ora

Metro Circo Massimo chiusa un'ora stamattina per un falso allarme bomba. L'allerta è scattata intorno alle 6:20 di giovedì 6 giugno quando i passeggeri hanno segnalato una borsa sospetta in banchina.

Sul posto per ispezionare il 'pacco' sospetto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno fatto rientrare l'allarme dopo circa un'ora (alle 7:20 circa). Nessun problema sul resto della linea, con i treni in transito senza fermarsi in stazione.

Ispezionata la borsa all'interno i militari hanno trovato un computer portatile. Rientrata l'allerta la stazione ha quindi riaperto regolarmente.