Allarme bomba in metro: zaino sospetto su un treno

Allarme bomba sulla metro per uno zaino blu sospetto segnalato su un vagone della linea B. L'allerta ai soccorritori poco prima delle 18:00 su un convoglio che viaggiava in direzione Laurentina. Immediata la richiesta di intervento delle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri, gli agenti di polizia e i soldati dell'Esercito arrivati dalla vicina caserma della Cecchignola, intervenuti sul treno fermo a Laurentina.

Allarme bomba metro B

Immediate sono scattate le procedure di emergenza con il blocco temporaneo della linea fra le stazioni Eur Fermi e Laurentina preceduto da un forte rallentamento nel servizio. Inevitabili i disagi per gli utenti dovuti ad un orario di punta per il rientro dei pendolari.