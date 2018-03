Metro Spagna, falso allarme bomba in stazione: ferma tratta della linea A

Falso allarme bomba alla stazione Spagna della Linea A della metro interrotta parzialmente per circa 30 minuti. L'allerta intorno alle 9:20 per la presenza di uno zaino sospetto lasciato incustodito sulla banchina della fermata. Immediate sono state attivate le procedure di emergenza con il servizio interrotto fra le fermate Termini ed Ottaviano. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Prati e gli artificieri della polizia di Stato. Aperto lo zaino sono stati trovati effetti personali. L'allarme è rientrato intorno alle 10:00 con la riattivazione della tratta interrotta.

#info #atac - Rete metroferroviaria/#metroA/ terminato intervento Forze dell'Ordine stazione Spagna riattivata tratta Ottaviano <-> Termini servizio in progressiva ripresa #roma FINE EVENTO https://t.co/AezBPF6gST — infoatac (@InfoAtac) March 4, 2018