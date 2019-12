"C'e' una bomba nella scuola": la chiamata anonima fa scattare l'allarme. Indagano i carabinieri

"C'e' una bomba nella scuola, esploderà alle 10.30". Questo il contenuto di una telefonata anonima arrivata questa mattina alle 7.50 circa direttamente al Liceo scientifico Primo Levi, di via Francesco Morandini in zona Eur, a Roma.

Immediato l'allarme ai Carabinieri che sono arrivati nella sede dell'istituto con gli uomini della Compagnia Eur e la Squadra cinofila. La struttura è stata evacuata precauzionalmente per consentire la bonifica che ha dato esito negativo. Indagini in corso per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.