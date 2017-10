Auto sospetta davanti la Fao: viale Aventino chiuso, artificieri sul posto

"C'è un auto sospetta davanti la Fao". E' questo l'allarme, in zona Circo Massimo, lanciato oggi 2 ottobre intorno alle 14:30 dal personal sicurezza della Fao che ha allertato i Carabinieri. Sul posto gli artificieri. I militari dell'Arma della stazione Aventino hanno chiuso viale Aventino in direzione Colosseo attivando il protocollo di sicurezza.

Per permettere le manovre delle forze dell'ordine, con la strada chiusa, sono state deviate le linee bus. Il tram 3, in direzione Trastevere, limita a Porta Maggiore, mentre in direzione Valle Giulia limita a Piramide.