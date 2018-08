Ciampino: bagaglio abbandonato fuori l'aeroporto, scatta l'allarme agli artificieri

Falso allarme bomba oggi 27 agosto all'aeroporto Pastine di Ciampino. Tutto è iniziato alle 9:10 quando una chiamata ha allertato del forze dell'ordine per un bagaglio sospetto. Sul posto gli artificieri che hanno notato una valigia dalla quale spuntava un filo di rame. Immediate le ispezioni del caso e la messa in sicurezza dell'area.

L'allarme, però, era falso. Il bagaglio, infatti, era una valigia dimenticata da una passeggera che, agli agenti, ha riferito di aver utilizzato un filo di rame per legare il bagaglio. Nel giro di un'ora la situazione è tornata alla normalità. Nessun volo è stata rimandato o ha tardato il decollo o l'arrivo.