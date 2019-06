Tomba di Nerone, trolley sospetto davanti la scuola americana: intervengono gli artificieri

Un trolley sospetto davanti la scuola americana. Allarme bomba oggi a Roma, nella zona di Tomba di Nerone, in via Cassia 817. A dare l'allarme alcuni passanti che avevano notato in strada la valigia abbandonata. Sul posto la Polizia Locale, che ha chiuso la strada, e la Polizia di Stato con la squadra degli artificieri.

Le forze dell'ordine, che hanno valutato l'ipotesi di fare evacuare residenti e i bambini della scuola americana, hanno proceduto con i controlli del caso che hanno poi esito negativi. Si è trattato di un falso allarme bomba. Il trolley era vuoto. Le indagini sono durate quasi un'ora. Per il periodo delle ispezioni, Atac ha deviato temporaneamente le linee 20-223 e 301.