"C'è una bomba nel palazzo": evacuata ambasciata polacca. Era falso allarme

Una mail di minaccia giunta all'ambasciata polacca ha messo in moto la macchina della sicurezza. "C'è una bomba nel palazzo", si leggeva nel messaggio giunto agli uomini di via dei Delfini che hanno così allertato la Polizia.

Gli artificieri della Polizia e i nuclei cinofili hanno così fatto evacuare la struttura bonificando l'area e transennando la strada. Gli esiti dei controlli sono stati negativi. Era un falso allarme. Intorno alle 13:15 i dipendenti sono così rientrati nell'ambasciata polacca.