Fiumicino: furgone abbandonato davanti l'aeroporto, passeggeri fatti uscire dal T1

Un furgone bianco abbandonato con il motore acceso davanti il Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Per questo motivo è scattato il piano sicurezza nello scalo della Capitale.

La segnalazione è partita, intorno alle 14 circa di oggi, venerdì 17 maggio, dagli agenti della Polaria presenti che hanno allertato gli Artificieri della Polizia poi giunti sul posto notando il veicolo e alcune valigie all'interno.

Per permettere le operazioni i passeggeri del T1 sono stati fatti uscire, ed è stata inoltre interrotta la viabilità sull'anello viario superiore ma non si sono comunque registrati disagi per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza dallo scalo romano. Lo scorso scorso 2 maggio un episodio simile in via Giorgio Chavez.