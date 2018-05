Paura sul bus 85: scatta il dispositivo anticendio, 'evacuati' i passeggeri

Psicosi flambus a Roma. Dopo l'esplosione del bus Atac in via del Tritone, con le immagini del mezzo pubblico avvolto dalle fiamme che hanno fatto il giro del mondo, il pensiero dei passeggeri che nel tardo pomeriggio di ieri si trovavano a bordo dell'autobus della linea Atac 85 deve essere andato proprio a quelle scene. A creare apprensione tra gli utenti del mezzo pubblico, quella che sembrerebbe essere stata un'avaria al dispositivo anticendio automatico del vano motore, che ha fatto scattare l'allarme incendio mentre l'85 transitava in via dei Fori Imperiali intorno alle 19:30 del 9 maggio.

Dispositivi antincendio sul bus 85

All'altezza del Vittoriano il conducente ha fermato il bus ed ha fatto scendere i tanti passeggeri presenti a bordo dello stesso. A transitare in quel momento nell'area dell'Altare della Patria una pattuglia dei carabinieri del comando piazza Venezia che si è fermata a prestare assistenza ai passeggeri e all'autista. Un falso allarme da quanto si apprende, dovuto presumibilmente ad un'avaria dell'allarme antincendio.