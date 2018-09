Allagamento via san Giovanni in Laterano: strada sommersa d'acqua, si nuota a mezzanotte

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Quello che è accaduto questa notte per l'ennesima volta in Via San Giovanni in Laterano al Colosseo dopo il temporale di mezzanotte è a dir poco vergognoso. Questa è la condizione in cui versano le nostre attività commerciali. Migliaia di euro di danni su tutti i locali di quel tratto di via. Attrezzature e macchinari in tilt a causa dell'acqua. L'Amministrazione ha come unica missione quella di azzerare tutte le occupazioni di suolo pubblico perché è il tavolino il degrado e il problema più grave della via! Questo invece come lo vogliamo chiamare ? Evento straordinario?" A parlare, a RomaToday, è Marco Mina Vice Presidente Fiepet-Confesercenti, che sui social ha postato un video in cui si vede una persona letteralmente nuotare su via di San Giovanni in Laterano.

"Vorrei precisare", spiega Mina interpellato da RomaToday, "che dopo reiterate segnalazioni nei mesi scorsi alla Polizia di Roma Capitale, l'ultima due giorni fa, nulla è cambiato e nessuno è mai intervenuto. Questo come lo vogliamo chiamare se non un atteggiamento vergognoso e assenteista da parte dell'Amministrazione?"

"Come Vice Presidente Fiepet-Confesercenti", conclude Mina, "chiederò immediatamente un incontro con l'Amministrazione Capitolina e Municipale per denunciare tutto ciò e pretendere un piano straordinario d'intervento sulla via in base alle competenze d'ufficio".