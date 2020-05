Si rompe un tubo e via Acqua Acetosa Ostiense si allaga: strada chiusa, disagi a Mostacciano

Via di Acqua Acetosa Ostiense è chiusa al traffico tra via Pontina e la rotatoria di via di Decima. A causare la chiusura la rottura di un tubo dell'acqua proprio all'altezza del sottopasso. La rottura da ieri, con un vero e proprio geyser sul posto, tale da impedire il passaggio delle auto.

In pochi minuti la strada si è allagata. Sul posto l'intervento degli uomini della Polizia Locale e dei tecnici Acea per riparare il danno.

La strada al momento si presenta allagata, anche se la copiosa fuoriuscita d'acqua sembra interrotta. Disagi si registrano a Mostacciano dove numerosi utenti segnalano l'interruzione dell'erogazione idrica. Oltre a via di Acqua Acetosa Ostiense, è chiusa al traffico anche la laterale di Via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Decima. Sul posto gli uomini del IX gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.