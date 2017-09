Nubifragio nella notte: allagamenti e strade chiuse. Problemi a Roma Est

Notte di piogge intense con ripercussioni soprattutto nel sistema della viabilità. A restare particolarmente colpita dal temporale notturno è risultata essere Roma Est.

I sottopassi chiusi

Il sottopasso del Raccordo Anunale dalle ore 2.30 è stato temporaneamente chiuso all'altezza di via Achille Vertunni, a causa dell'allagamento. Anche il sottopasso Ferroviario di via Guglielmo Sansoni, a partire da mezzanotte e mezza, ha subito lo stesso trattamento. Si è allagato e di conseguenza è stato chiuso. Problemi anche sulla via Prenestina all'altezza di Tor Tre Teste con strada allagati e notevoli difficoltà alla circolazione stradale.

Altre zone colpite

Disagi sono stati registrati anche nel quartiere dell'Eur e nella provincia di Roma. Il Comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha effettuato in una sola notte, tra le 20 del 2 settembre e le 8 di domenica 3, ben 110 interventi. Da Ardea ai Casteli Romani, fino a Velletri, sono stati tante le zone colpite dal temporale notturno.