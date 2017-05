Nubifragio a via della Maglianella: allagato il sottopasso del Raccordo Anulare

Inevitabili le difficoltà alla normale circolazione stradale. Il video di un automobilista sommerso alle prese con il passaggio. (Video Simone Azzara)

Nella notte il nubfragio stamattina la conta dei disagi, con strade e sottopassi allagati e la presenza di alberi in carreggiata. Ed il tempo anche per questo sabato 20 maggio non promette nulla di buono. A rendere bene l'idea della situzione che si sono trovati davanti questa mattina i romani, un video girato da un automobilista mentre prova ad attraversare il sottopasso del Grande Raccordo Anulare di via della Maglianella, in direzione via Cornelia, seriamente allagato. Invitabili le difficoltà alla normale circolazione stradale, come mostrano bene le immagini del video.

CHIUSA VIA COLA DI RIENZO - Oltre a strade e sottopassi allagati, da Boccea a Magliana, passando per Tor de' Cenci, Portuense, Valle Aurelia, senza risparmiare il versante sud est della città, la conta dei problemi riguarda anche la presenza di alberi in carreggiata. E' il caso di via Cola di Rienzo a Prati, dove un albero ha ceduto sulla carreggiata richiedendo la chiusura parziale della strada, dal civico 237 a via Fabio Massimo, in direzione lungotevere/piazza della Libertà.