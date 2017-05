Temporale Roma, sottopasso metro San Paolo allagato: due auto impantanate

Sottopasso della metro San Paolo allagato. Un'ora di pioggia, sabato 20 maggio, e il tratto di strada tra viale Giustiniano Imperatore e via Baldelli è finito sott'acqua. Al suo interno, alle 12, due mezzi sono rimasti bloccati. Si tratta di una Golf e di un autocarro. Disposta la chiusura al transito di tutti i veicoli. Deviati anche le linee del trasporto pubblico che servono la zona.

Il dettaglio delle deviazioni: linea 128 direzione Baldelli devia via Tessalonica, via Ostiense e via Baldelli; linee 670-766-769 direzione esterna da via Baldelli devia Tessalonica, via Ostiense, Valco San Paolo, via Silvio D´Amico, via Tiberio Imperatore, via Antonio Pio, via Leonardo da Vinci (chiusura sottovia Stazione Metro B San Paolo).

Ecco le immagini