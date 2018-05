Pioggia a Villa Adriana, si allaga Ponte Lucano: Maremmana chiusa e traffico deviato

Ponte Lucano allagato e strada chiusa al traffico. Problemi a Villa Adriana di Tivoli dove dalle 15:50, a causa delle forti precipitazioni piovose di oggi pomeriggio, la via Maremmana inferiore è state temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Inevitabili le ripercussioni al traffico della zona. In alternativa al tratto di strada chiuso è possibile deviare nei pressi di Roccabruna e poi tornare sulla via Tiburtina.

Strade allagate

La forte pioggia che si è abbattuta in città e sulla sua prima provincia ha determinato problemi anche agli automobolisti in transito sull'A1. Rallentamenti causa pioggia si registrano sulla Diramazione Roma Nord, fra l'Allacciamento A1 della Milano-Napoli e l'allacciamento del Grande Raccordo Anulare.

Traffico congestionato su Gra e A24

Come informa Astral Infomobilità, traffico congestionato per il maltempo. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna code dalla Roma-Fiumicino alla Nomentana; in interna, invece, dalla Cassia all'Appia 1 km di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. Sul tratto urbano della A24, traffico congestionato in uscita da Portonaccio al Gra. Si procede a rilento anche sulla Cassia tra l’Olgiata e La Storta e sulla Casilina tra Borghesiana e il Raccordo in entrambi i casi nelle due direzioni. Traffico intenso sulla Pontina da viale Europa a Castel Romano verso Pomezia. Infine rallentamenti in direzione di Ostia: sulla Cristoforo Colombo da Vitinia ad Acilia e su via dell’Aeroporto di Fiumicino da Portuense a Trincea delle Frasche.