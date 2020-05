Allagamento a Boccea: chiusa via Urbano II, cittadini rimangono senza acqua

Allagamento a Boccea dove una perdita d’acqua ha lasciato a secco i residenti del quadrante richiedendo la chiusura della strada. Il problema in via Urbano II, dopo la rottura di una tubatura avvenuta nella notte. Copiosa la perdita d’acqua, con successivo sgrottamento del manto stradale.

In particolare per consentire l’intervento dei tecnici, giunti sul posto con le loro squadre lunedì mattina, è stato necessario chiudere via Urbano II fra via Cardinale Caprara e largo Pier Francesco Scarampi in entrambe le direzioni di marcia.

Il guasto ha comportato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua ai residenti ed ai commercianti della zona. Necessario l’intervento di due autobotti in piazza Giureconsulti ed in via Urbano II, altezza via di Boccea. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

A documentare l’accaduto Angelo Belli, coordinatore della Lega per il Municipio XIII: “Non è la prima volta che si rompono le tubature in questa zona. Era già accaduto diverse volte. Purtroppo non sono mai stati fatti degli interventi risolutivi, ma solamente interventi tampone, le cosiddette ‘romanelle’. Ci auguriamo che questa volta il problema venga ripristinato in maniera definitiva, anche per gli operatori del vicino mercato”.

Un allagamento che segue di un giorno un’altra copiosa perdita d’acqua, avvenuta domenica su via di Acqua Acetosa, con la successiva chiusura tra via Pontina e la rotatoria di Decima causa rottura di un tubo all’altezza del sottopasso.