Maltempo: allagamenti su via di Brava e nel parcheggio della Stazione Aurelia

Il maltempo non ha risparmiato Roma, oggi 9 aprile. Il quadrante ovest della Capitale è il più colpito. Le forti piogge hanno creato disagi nella circolazione nella zona di Monteverde e di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all'altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa.

"Nonostante le promesse il Movimento 5 Stelle sembra aver dimenticato questo quadrante e i pendolari che continuano a segnalare criticità e allagamenti ad ogni pioggia dell’unica parte di parcheggio della Stazione Aurelia rimasta a loro disposizione", commenta in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio XII.

"Dopo aver permesso, senza colpo ferire, che venisse preclusa al parcheggio dei pendolari buona parte del piazzale, nessun intervento è stato eseguito sulla porzione rimasta aperta o sull’adiacente via della Stazione Aurelia, così come richiesto dalla cittadinanza. Su questo tema presenteremo un'interrogazione alla Presidente Crescimanno, durante il consiglio straordinario di mercoledì sull’emergenza strade richiesto da Fratelli d'Italia", ha poi concluso.