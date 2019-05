Nubifragio a Roma sud: allagamenti in città, strade chiuse ed auto bloccate

Nubifragio a Roma sud. La pioggia è caduta copiosamente nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio, creando disagi e difficoltà ad automobilisti e scooteristi. Le maggiori criticità al Trullo, Magliana, Colle del Sole ed all'Ardeatino, dove gli allagamenti hanno sorpreso alcuni automobilisti che hanno visto l'acqua arrivare sino all'altezza delle portiere.

Come informa LuceVerde, "causa allagamento", è stato necessario chiudere provissoriamente via della Magliana all'altezza del civico 640, con il traffico deviato su via del Fosso della Magliana. Sempre su via della Magliana disagi anche all'altezza di via Luigi Dasti.

Copione simile anche in via del Trullo, con strada allagata e possibili deviazioni all'altezza di via del Tempio di Diana.

Idem in via del Tintoretto, all'Ardeatino, con difficoltà alla circolazione causa allagamento in prossimità di viale Aldo Ballarin. Problemi anche nella zona di San Giovanni, alla Garbatella, Tor Marancia ed alla Montagnola.

Un maggio piovoso che non accenna a finire, con il Centro Funzionale Regionale che ha emesso una allerta codice giallo dalle prime ore del pomeriggio di oggi, per le successive 6-9 ore, con possibili "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".