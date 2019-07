Maltempo a Roma: allagamenti e alberi in strada. Chiusa stazione Repubblica della metro A

Strade allagate, rami e alberi in strada, sottopassi impraticabili, difficoltà di circolazione. È lunga la lista di criticità dopo la notte di temporali incessanti , grandinate e vento forte.

Sulla metro A sono rimaste fuori servizio dall'alba le stazioni di Repubblica e Cipro "per la presenza - ha fatto sapere Atac - di acqua proveniente dall'esterno". Intorno alle 9 e 30, Cipro è stata riaperta.

[AGG]🔴#Roma #allagamento SS2Bis Cassia Veientana CHIUSA AL TRAFFICO al KM 1 altezza Raccordo Anulare > Roma



traffico deviato sullo svincolo Ospedale Sant'Andrea



personale Anas sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.#luceverdehttps://t.co/VbYJILwFLf — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 28, 2019

Sulla Cassia bis è stata chiusa la carreggiata in direzione Roma all’altezza del km 1,000, con il traffico deviato sullo svincolo ospedale Sant'Andrea. Problemi anche su via di Settebagni per dissesti sul manto stradale eroso dalla forte pioggia. E ancora in via Prenestina, all'altezza di largo Preneste, sono in corso interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi dalla strada e dai binari del tram. Sostituite da bus le linee 5, 14, 19.

#info #atac linee 5 14 19 sostituite da bus Largo Preneste-Porta Maggiore per rimozione ramo albero pressi corsia tram #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 28, 2019

Sempre a Roma est risultano allagamenti su viale Palmiro Togliatti, mentre spostandoci nel quadrante nord abbiamo via Mattia Battistini, all'altezza di Via Lucio II, chiusa al traffico per buche sull'asfalto. Difficoltà di circolazione e allagamenti su via del Muro Torto, via della Bufalotta, via della Nocetta, via Aurelia Antica. In via Luigi Russolo a La Rustica il sottopasso è completamente invaso dall'acqua. Allagata anche la Tangenziale Est all'altezza del sottopasso della stazione Tiburtina.

+++IN AGGIORNAMENTO+++