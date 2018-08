Maltempo: crollano alberi, caos sulla via del Mare e Colombo. Ritardi su Roma Lido

Maltempo a Roma e serie di alberi caduti. Il caso più grave e Vitinia, sulla via del Mare, dove all'altezza di via di Malafede. Code in entrambe le direzioni, sia verso Roma che verso Ostia.

Sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco. Già a luglio un espisodio simile. Pesanti le ripercussioni al traffico anche sulla via Cristoforo Colombo per rami sulla carreggiata all'altezza dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare, dove la corsia centrale è stata occupata, dopo Mostacciano, con deviazioni delle linee bus 070, 700 e 709.

#Roma alberi caduti sulla carreggiata a via del Mare altezza via di Malafede #traffico in coda#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 14 agosto 2018

Un grande ramo è caduto anche sui binari della Roma Lido nel tratto Tor di Valle e Magliana. Il trenino è rimasto rallentato per accertamenti tecnici. Si registrano problemi anche sui tratti della A24 e sulla A1. Allagamenti, invece, sulla via Pontina tra il Gra e Tor de Cenci.

#info #Atac - ferrovia Roma-Lido: il servizio è di nuovo rallentato per un intervento dei tecnici che stanno controllando la rete elettrica dopo la rimozione di un ramo di albero. Ci scusiamo #Roma — infoatac (@InfoAtac) 14 agosto 2018

I disagi, però, non sono solo a Roma Sud. Sono anche in altre zone di Roma. A Montesacro un albero è crollato in via Ugo Ojetti all'altezza del mercatino di Largo Pugliese. La pianta ha occupato tutta la strada. Nessun ferito ma tanta paura.