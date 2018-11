Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse. La situazione in città

Piove a Roma e con Giove Pluvio si ripropongono i problemi endemici che attagliano l'Urbe ogni qual volta il temporale si abbatte in città. Anche questa domenica 25 novembre ha lasciato i soliti strascichi con acqua alta sulla strade, sottopassi allagati e alberi crollati, come in via Australia all'Eur dove una pianta ha ceduto danneggiando un'auto (qui la notizia). Dal Nomentano a Tor Bella Monaca, passando per il Nomentano, l'Aurelio ed il Quadraro il maltempo non ha risparmiato nessun quadrante della Capitale.

Così se in provincia di Latina la giornata si è aperta con le immagini della via Pontina sprofondata per 8 metri ingoiando un'automobile (qui la notizia) con i vigili del fuoco ancora impegnati nelle ricerche di un automobilista disperso, a Roma i problemi, meno gravi, si sono comunque manifestati registrati nel corso della giornata.

Ad aprire le danze la Nuova Circonvallazione Interna, al Nomentano, chiusa per oltre un'ora questa mattina all'altezza di Batteria Nomentana in direzione San Giovanni, per allagamento. Nel corso delle ore lo stesso copione si è registrato anche in altri quartieri.Come all'Aurelio, qui, in via di Torre Rossa la strada si è allagata all'altezza della della via Aurelia Antica. Problemi anche al Trionfale, in particolare via Edmondo de Amicis, allagata all'altezza di via della Camilluccia.

In particolare l'acqua alta ha allagato il sottopasso della via Portuense, all'altezza di via Giuseppe Veronese richiedendo la chiusura al transito. "Via Portuense altezza sottopasso di Via Majorana è chiusa al traffico coma ad ogni pioggia - denuncia Marco Palma, vicepresidente del consiglio del Municipio XI Arvalia - pregiudicando anche la possibilità di raggiungere in tempi rapidi i vicini ospedali da Marconi, ma non solo. Non va meglio nella vicina Pozzo Pantaleo, per la ciclabile a lungotevere Inventori e per le auto in sosta a via della Magliana".

"Temiamo per la tenuta delle strade periferiche, pervia della magliana altezza Parco dè Medici e per le solite zone di Piana del Sole e Ponte Galeria. Ormai - conclude Palma - neanche l'esperienza li aiuta a prevenire: forse è rassegnazione ai propri limiti, che è già molto rispetto a due anni e mezzo fa". La strada è stata poi riaperta al transito a partire dalle 18:15 circa.

Oltre che a Marconi allagamenti si sono registrati in via degli Angeli, al Quadraro, in prossimità di via dei Quintili. Idem in viale Pietro Anderloni, periferia est della Capitale, allagata all'altezza della rampa di viale di Tor Bella Monaca.

Una situazione di allerta che si prospetta anche per la giornata di lunedì 26 novembre, con un'allerta codice giallo per maltempo diramata dalla Protezione Civile Regionale.