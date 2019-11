Nubifragio a Roma: strade allagate e traffico in tilt

Strade allagate e traffico in tilt a Roma. Sono le conseguenze del nubifragio che si è abbattuto da stanotte sulla Città Eterna. 'Fiumi' e 'laghi' d'acqua piovana hanno infatti determinato disagi e problemi per automobilisti, scooteristi ed i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

Con la pioggia ed il vento a creare difficoltà alla normale circolazione allagamenti e traffico rallentato sono segnalati in diverse zone.

A Marconi, con l'allagamento di via Isacco Newton all'altezza del Viadotto della Magliana. Particolari problemi si sono verificati sulla via Portuense, allagata all'altezza di via Majorana e via Veronese.

Stessa scena sulla via Laurentina, nel tratto che attraversa il viadotto della Magliana. Problemi anche in zona Eur-Ardeatino, in viale dell'Atletica e via delle Tre Fontane.

Nubifragio ed acqua alta che non hanno risparmiato le zona del Centro. Come segnala LuceVerde allagamenti si sono verificati in piazza di Porta Capena, intersezione via dei Cerchi, all'Aventino. Idem a Testaccio, con via Marmorata allagata all'altezza di via Galvani.

Acquazzone che ha riguardato anche il quadrante di Roma nord, con allagamenti in via Maresciallo Caviglia (zona Farnesina-Tor di Quinto).

Problemi ed allagamenti anche nel versante sud orientale della città: come in piazza Massa Carrara al Nomentano e la via Nomentana, altezza via Val Trompia (a Montesacro). Stesso copione in via del Fosso Pantaleo, a Centocelle.

Infine disagi si sono verificati anche sul tratto urbano del Tronchetto dell'A24 con allagamenti tra Portonaccio ed il Bivio A24/Tangenziale est in direzione Centro.