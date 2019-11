Maltempo, allagate sale operatorie dell'ospedale di Civitavecchia. Aurelia chiusa

Il maltempo non sta dando tregua al litorale di Roma. Dalla serata di ieri le forti piogge hanno invaso le strade, mentre i venti di burrasca della mattinata odierna hanno agitato il mare e creato disagi lungo le strade. A Civitavecchia, le segnalazioni di allagamenti si susseguono, così come sono tanti gli interventi dei vigili del fuoco che hanno salvato perosne e animali rimasti bloccati.

Oltre alla città, anche le arterie principali riportano gravi disagi. Allagamenti sull'Aurelia e via Terme di Traiano, strade importanti per il traffico. Problemi anche sulla A12 Roma Civitavecchia ma anche nella zona sud, a Fiumicino.

Aurelia chiusa a Santa Marinella

Difficile la situazione anche a Santa Marinella dove il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella Onlus è intervenuto in un tratto di Aurelia, all'altezza del chilometro 66, è rimasto impercorribile perché strada e mare erano diventati un tutt'uno. Inevitabili i disagi per la circolazione come dimostra il video di 'Okkio al Quartiere Santa Marinella'.

Immediata anche la nota di Anas: "A causa delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti sulla sede stradale, è provvisoriamente chiuso il tratto della strada statale 1 ‘Via Aurelia’ dal km 64,000 al km 66,800 a Santa Marinella (Roma) mentre sulla strada statale 1bis è istituito il senso unico alternato al km 16,400 nei pressi di Vetralla (VT)".

Allagate sale operatorie dell'ospedale

La Asl Roma 4 ha invece reso noto che la pioggia ha reso "inagibili le due sale operatorie al quarto piano dell'ospedale San Paolo". L'azienza rassicura l'utenza in quanto "le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell'altra area ospedaliera. La Asl sta rafforzando i controlli, monitorando la situazione con la Protezione Civile".

La direzione strategica dell'azienda ospedaliera, tuttavia, si dichiara "preoccupata per la giornata di domani in quanto sono previsti peggioramenti delle condizioni meteo".

Gli interventi dei vigili del fuoco

Dalle ore 7.30 di stamani i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse aree. Al lavoro due del distaccamento di Civitavecchia e, in ausili,o una di Cerveteri e un'altra giunta da Roma distaccamento EUR. Moltissime le richieste d'intervento. I pompieri stanno dando priorità al soccorso delle persone. Poi agli animali e quindi alla messa in sicurezza mezzi di trasporto. Dopodiché si provvederà allo svuotamento di taverne e cantine.

Volano pezzi del palazzetto dello sport a Fiumicino

Anche nel litorale sud la situazione non è delle migliori. A causa del forte vento stanno volando sulla strada alcuni pezzi del tetto del palazzetto dello Sport su viale Danubio. Per questo motivo, ai fini della sicurezza, finché durerà il forte vento il tratto di viale Danubio di fronte al palazzetto rimarrà chiuso al traffico. Anche la linea Cotral subirà una leggera modifica nel suo percorso. A renderlo noto è l'assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

Alberi caduti a Roma

A Roma, invece, la situazione che preoccupa di più è quella relativa agli alberi. Intorno alle 11:50 circa la Roma Lido si è dovuta fermare per 30 minuti a causa di un ramo pericolante, poi rimosso. A Mostacciano, invece, un albero è crollato su un'auto, distruggendola, in via Umile.