Allagamento a Caracalla, il Comune allerta la Protezione Civile con le idrovore

Allagamenti in zona Caracalla oggi 18 febbraio. La forte pioggia caduta nella notte a Roma ha causato disagi nella zona di via Antonina. La Centrale Operativa del Comune di Roma per risolvere il problema ha quindi allertato il Raggruppamento Emergenza Roma 9 della Protezione Civile. I volontari, con pompe idrovore, hanno lavorato tutta la mattina fino alle 13:30 circa eliminando tutta l'acqua presente. Ecco tutte le foto: