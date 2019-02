Allacci abusivi in casa Ater: operazioni a San Lorenzo e Ostia

Doppia operazione contro il fenomeno degli allacci abusivi alla rete elettrica nelle case Ater di Roma che, oltre ad essere un furto e quindi un reato penale, costituiscono un serio potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

In questo quadro nell’ultima settimana sono state svolte due operazioni. Nel quartiere San Lorenzo, in via dei Marsi i Carabinieri, col supporto tecnico del personale Ater, hanno individuato quattro allacci abusivi al contatore delle luci delle scale e sono state emesse relative denunce accertando, peraltro, che in due casi si trattava di reato recidivo.

A Ostia, sempre su denuncia di ignoti, si è svolta oggi un’altra operazione dei Carabinieri in edifici Ater a Via Vasco de Gama che ha portato ad accertare due casi di allacci abusivi in locali lavatoio occupati e trasformati in abitazioni. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.