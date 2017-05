Alessandrino: blitz in un appartamento occupato, 27enne nascondeva pistola e droga

Nascondeva in casa hashish, cocaina e un'arma. A scoprire il tutto sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio hanno eseguito un blitz in un appartamento occupato da un giovane 27enne romano in via Locorotondo, in zona Alessandrino.

LA DROGA - L'operazione, rapida nell'esecuzione, ha portato gli agenti a scoprire, nascosti dietro un impianto stereo del salone, tre involucri in cellophane termosaldati contenenti oltre 120 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Inoltre, alcuni grammi di hashish sono stati rinvenuti sopra un tavolo.

LA PISTOLA - Inoltre, proseguendo nei controlli, gli agenti hanno rinvenuto una pistola Beretta - modello PX 4 Storm, con due proiettili calibro 9x21 , nascosta all’interno di un scolo dell’acqua piovana di uno dei terrazzi ispezionati.

I successivi accertamenti cercheranno di appurare l’eventuale uso dell’arma per la commissione di reati. Il 27enne dovrà rispondere, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.