Ottavia: anziano scomparso da casa di riposo, l'appello dei familiari

Aldo Padella, 85 anni, è scomparso mercoledì 21 marzo da Ottavia. A lanciare l'appello sono i familiari che hanno fornito una descrizione dell'uomo. L'anziano indossa un piumino blu, un cappello della Roma e scarpe da ginnastica.

"L'ultima volta che abbiamo avuto sue notizie è stato ieri, alle 16:30, quando si è allontanato dalla casa di riposo dove è in cura. Le telecamre di sicurezza lo hanno ripreso che si allontava, camminando verso via Trionfale".

Aldo Padella scomparso: l'appello

A raccontare i fatti è Mario, figlio di Aldo Padella, che a RomaToday fornisce elementi utili per le ricerche del padre scomparso: " Abbiamo fatto la denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Ottavia. Papà necessita di cure, potrebbe non ricordare neanche il suo nome. Spesso parla di una sua vecchia casa, la prima, in zona Tiburtino III. A chi l'ha incontrato, probabilmente, ha detto di abitare in zona Roma Est". Chiunque abbia informazioni può scrivere a RomaToday a: romatoday@citynews.it oppure contattare i Carabinieri.