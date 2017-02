Esquilino: vende alcolici a cliente ubriaco, denunciata titolare del minimarket

Violazioni in bar, pizzerie e paninoteche che hanno comportato multe per un importo di 22mila euro. E' il bilancio dei controlli amministrativi attuati dai Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, coadiuvati da quelli delle Stazioni di Roma Piazza Dante e Roma San Lorenzo nonché dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS nelle zone di San Lorenzo e dell'Esquilino.

ALCOL A CLIENTE UBRIACO - Nel corso dei controlli un cittadino marocchino di 31 anni è finito in manette, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di furto e una cittadina del Nepal di 31 anni, titolare di un alimentari di via Foscolo, è stata denunciata per aver venduto alcolici, a una persona in evidente stato di ubriachezza.

LAVORO NERO - Il titolare di un bar di via dello Scalo di San Lorenzo è stato multato per 6.000 euro per violazioni amministrative in tema di autocontrollo; la titolare di un bar di via Merulana, sanzionata per un importo complessivo di 1.700 euro per aver impiegato due lavoratori non regolarmente assunti; il titolare di una pizzeria di via dei Sardi sanzionato per un importo di 3.500 euro per aver impiegato un lavoratore non regolarmente assunto e per la mancanza di idonee condizioni igienico sanitarie.

VIDEOCAMERE SENZA AUTORIZZAZIONE - Il titolare di una pizzeria di via Tiburtina è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro per aver installato negli ambienti di lavoro un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione; infine, il titolare di una paninoteca di via dei Reti multato, complessivamente per un importo di 7.500 euro, per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari e per le scarse condizioni igienico sanitarie.