Vende alcolici ad un ragazzo minorenne, denunciato titolare del minimarket

Una denuncia a piede libero ed una multa. Questo il prezzo che il titolare di un minimarket di Monterotondo, un uomo di 50 anni del Bangladesh, dovrà pagare per avere venduto degli alcolici ad un ragazzo minorenne di 16 anni.

A sanzionarlo nel Centro Storico del Comune della provincia nord di Roma i Carabinieri della Compagnia eretina che, nell'ambito dei controlli alle attività di somministrazione, hanno elevato multe per 1500 euro.

I Carabinieri hanno poi sanzionato il gestore di un noto pub per aver violato il regolamento comunale in materia di disciplina delle attività rumorose, nello specifico per aver eseguito musica dal vivo senza autorizzazione.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato un 49enne e un 51enne di Fonte Nuova, per porto abusivo di armi bianche, perché trovati in possesso di due coltelli a serramanico, rinvenuti nelle rispettive autovetture.

Infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 49enne albanese per rifiuto di sottoporsi all’alcol test e un 46enne romano per guida senza patente, poiché trovato alla guida della sua autovettura sprovvisto di patente, in quanto precedentemente ritirata.

Nel corso del servizio sono stati controllati 37 veicoli e identificate 51 persone.