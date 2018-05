Castel Madama: 25enne di Tivoli morto in un campo, si indaga per omicidio

Alberto Delfini, 25 anni di Tivoli, è stato trovato morto all'altezza di via Vicovaro, a Castel Madama, nella notte tra il 12 ed il 13 maggio. Il giovane, cameriere di professione nel comune vicino Roma, presentava sul corpo una ferita da arma da fuoco all'altezza del collo. Un colpo mortale che lascia pochi dubbi. La procura di Roma ha così aperto una indagine per omicidio.

Alberto Delfini ucciso a Castel Madama

A dare l'allarme, intorno alle 23 circa, una telefonata che ha allertato i Carabinieri. Sul posto i militari della Compagnia di Tivoli e quelli del nucleo investigativo di Frascati che si sono recati nel campo sopra il fiume Aniene. La zona è accessibile percorrendo una strada sterrata vicino la A24. Arrivati sul posto i Carabinieri hanno subito visto la ferita d'arma da fuoco al collo.

Indagini sulla morte di Alberto Delfini

Immediate sono scattate le indagini con i rilievi della squadra scientifica dei Carabinieri. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma, a Tivoli, per ricostruire l'accaduto. Luigi Pacifici, pm di turno, ha aperto un fascicolo per omicidio. Le altre piste, tuttavia, ancora non sono scartate del tutto. Al momento non ci sono arrestati o fermati.