Via del Mare, albero cade su auto in corsa: due feriti

Paura nel tardo pomeriggio del 26 febbraio quando, dopo le 19, un albero, a causa del forte vento in città, è caduto su un'auto in transito. E' successo sulla via del Mare, all'altezza dell'incrocio con via del Cappellaccio.

Secondo quanto si apprende da fonti della Polizia Locale di Roma Capitale, due persone sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale Sant'Eugenio.

Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto, diverse pattuglie del gruppo Eur dei vigili, per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell'area durante le operazioni del taglio dell'albero da parte dei Vigili del Fuoco.