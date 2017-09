Maltempo a Roma, albero crolla su auto: due feriti. Uno in codice rosso

Un albero è crollato su un'auto ferendo due persone in via Poggio Bracciolini, all'altezza di via Nomentana. E' successo oggi 10 settembre in zona San Basilio. Uno dei due feriti, il più grave, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini. E' grave ma non in pericolo di vita.

L'uomo è stato estratto fuori dai soccorritori del 118. L'altra persona all'interno della Renault Clio, invece, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale.