Paura al Fleming, albero si abbatte in una casa e la danneggia: "Pensavo fosse il terremoto"

Ho avuto tanta paura, ho sentito il palazzo vibrare ed ho pensato che fosse il terremoto". È il racconto di un condomino di un appartamento al Fleming che si è visto un albero ad alto fusto entragli in casa dopo avergli distrutto il vetro di una finestra. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti nella giornata di sabato, quando la città era sferzata dal forte vento che ha arrecato danni e disagi in tutti quadranti dell'Urbe.

In particolare l'albero è caduto dalla sede stradale di via Città della Pieve intorno alle 15:00 di sabato 23 febbraio. Dopo aver danneggiato il muretto di un condominio si è poi abbattuto su una palazzina con i rami che hanno fatto letteralmente scoppiare i vetri della ringhiera del balcone mentre un altro grosso ramo è letteralmente terminato nella camera da letto della figlia del condomino.

"Per fortuna mia figlia non era in casa - racconta ancora il residente - cosa se solitamente succede il sabato. Quando l'albero è caduto ero in un'altra stanza. Poi ho sentito vibrare il palazzo ed, una volta entrato in camera, ho visto quanto accaduto". "I crollo ha riguardato anche gli appartamenti al secondo e terzo piano, dove i condomini hanno registrato danni simili ai miei".

A far infuriare il condomino il fatto che "a quasi 24 ore dall'accaduto non vi è traccia dei soccorritori e la strada è ancora bloccata. Ho provveduto a chiamare un mio operaio per segare il ramo che è dentro casa mia e temporaneamente almeno sigillare per evitare al freddo di entrare in casa". La Polizia Locale è poi intervenuta nel primo pomeriggio di domenica per accertare l'accaduto e provvedere alla rimozione e messa in sicurezza dell'albero.