Villa Lais: si spezza ramo e danneggia due auto in sosta

Due auto ed un lampione della luce danneggiati. E' il risultato del crollo di un grosso ramo spezzatosi da un albero a Villa Lais e crollato sulla strada, in via Giacomo Costamagna, all'Appio Tuscolano.

Il cedimento è avvenuto intorno alle 18:00 di venerdì 30 agosto all'altezza del civico 20 della strada del Municipio San Giovanni. Due le vetture danneggiate, una Alfa Romeo Giulietta ed una Ford Fiesta. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco per la rimozione del ramo e le verifiche del caso.