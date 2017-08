Monteverde: crolla albero di alto fusto, è il secondo in due mesi

Ancora un albero di alto fusto crollato e sempre sulla stessa strada, viale Trenta Aprile a Monteverde. Dopo il cedimento dello scorso 28 giugno altra tragedia sfiorata nel pomeriggio di sabato 12 agosto con un platano, alto circa venti metri, che è venuto giù danneggiando un muretto posto al lato della via.

Albero caduto a Monteverde

L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco alle 18:50 all’angolo fra viale Trenta Aprile e via Dandolo per la rimozione dell'albero. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto per accertare le cause l’Autorità Giudiziaria.

Albero caduto il 28 giugno

Una scena già vista lo scorso 28 giugno quando un altro albero di alto fusto crollò sempre in viale Trenta Aprile. Anche quella volta non ci furono feriti ma a rimetterci fu un’automobile schiacciata dal peso della pianta venuta giù, con l’albero che poi si appoggiò sulla palazzina di fronte. A distanza di meno di due mesi un altro crollo.