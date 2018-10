Viale Terme di Caracalla: crolla albero di 30 metri, colpita un'auto. Chiusa la via laterale

Un albero di 30 metri è caduto in strada. E' accaduto intorno alle 15:00 di lunedì 1 ottobre in viale delle Terme di Caracalla. A cedere un pino marittimo. Secondo quanto si apprende nessuno è rimasto ferito con le fronde della pianta che hanno invece colpito di striscio una vettura in sosta. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, il personale del Servizio Giardini del Comune di Roma, vigili del fuoco e l'agronomo dell'assessorato all'Ambiente.

Albero caduto alle Terme di Caracalla

Caduto in tutta la sua lunghezza su una delle strade laterali, per consentire la rimozione dell'albero la Polizia Locale ha chiuso la laterale di viale delle Terme di Caracalla da Porta Capena a piazzale Numa Pompilio, direzione via Cristoforo Colombo.