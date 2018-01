Albero cade su auto in transito, ferita una donna. Danneggiate 3 vetture ed uno scooter

Tre auto in sosta, una vettura in transito, uno scooter ed un cassonetto per la raccolta dei rifuti. Questo quanto colpito da un albero crollato nella tarda mattinata di oggi all'Aventino, poco distante dalla Piramide Cestia. La chiamata ai vigili del fuoco del Comando di Roma intorno alle 13:30 di oggi 17 gennaio in viale Manlio Gelsomini 26. A cedere un albero ad alto fusto, caduto sulla sede stradale.

Albero cade su auto e ferisce donna all'Aventino

A crollare nel territorio del I Municipio un platano alto circa 25 metri. Nel crollo la pianta ha colpito e danneggiato tre auto in sosta ed uno scooter. Una quarta autovettura in transito è stata invece colpita dai rami, la conducente alla guida della Renaut Twingo è stata poi affidata al personale medico del 118 per le cure del caso (codice verde).

Chiusa via Manlio Gelsomini

Per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell'albero viale Manlio Gelsomini è stata chiusa temporaneamente al traffico veicolare e pedonale.