Eur, crolla un albero in viale della Tecnica: danneggiata un'auto

Ancora un albero crollato. La settimana inizia sulla falsariga di quanto accaduto nel corso del week-end. Le alberature di alto fusto, da una parte all'altra della città, continuano a cadere in maniera rovinosa.

Il crollo in viale della Tecnica

L'ultimo episodio si è verificato all'Eur e più precisamente in viale della Tecnica. A pochi passi dall'ex Velodromo Olimpico, intorno alle 11.30 di lunedì 14 - segnala l'associazione Ripartiamo dall'Eur - ha ceduto una altro possente albero. Questa volta a farne le spese è stata una fiat 500, regolarmente parcheggiata sul lato del marciapiede dove si è improvvisamente sradicato l'albero.

Gli alberi caduti negli ultimi tre giorni

Nel corso del fine settimana si sono registrati almeno altri tre casi. Il primo è stato segnalato in viale dell'Università ed ha coinvolto un'auto in sosta, causando anche il blocco della circolazione stradale. Un secondo episodio si è verificato in via Adolfo Gregoretti, all'altezza della stazione Stella Polare. In quel caso l'albero è precipitato sui binari. La situazione più eclatante si è però registrata a prati. In viale delle Milizie, intorno alle 3.30 di domenica 13 maggio, una pianta di almeno 12 metri si è schiantata su un autobus di linea, ferendo il conducente.

I fondi per la manutenzione delle alberature

"L'Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, ha sottolineato che le criticità sugli alberi di Roma sono dovute in gran parte a decenni di mancata o cattiva manutenzione – ha ricordato la consigliera democratica Valeria Baglio – eppure oggi che sono finiti i fondi del vecchio appalto, ereditato dalla giunta Marino, non ce ne sono altri per continuare il monitoraggio e abbattere i fusti pericolanti. Di fronte a questa emergenza continuano a raccontarci che va tutto bene".

Il precedente

Il quartiere dell'Eur nel corso degli ultimi giorni era stato teatro del crollo di un altro albero. In quel caso si trattava di un pino, che si è improvvisamente schiantato impegnando tutta la carreggiata di viale Africa. L'orario del cedimento, avvenuto di sera, non ha comportato conseguenze a persone o cose. L'albero si trovava infatti a poca distanza dall'Istituto Tecnico Commerciale Arangio Ruiz.