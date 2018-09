Crolla albero alla fermata dell'autobus: paura tra i passanti. Il video

Un albero è crollato oggi a Roma in viale Antonio Ciamarra. E' accaduto intorno alle 10:30 all'altezza del civico 117, in piena corsia preferenziale per autobus e taxi in zona Cinecittà Est, sull'attraversamento pedonale. Nessun ferito ma tanta la paura tra i presenti. Allertati, sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

