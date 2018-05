Paura all'Eur: cade albero sulle strisce pedonali

Paura all'Eur dove un albero è caduto terminando sulle strisce pedonali. La pianta ha ceduto dalle radici all'altezza del civico 59 di viale Africa. Adagiatasi su tutta la lunghezza delle due corsie, l'albero ha sfiorato alcune vetture in sosta. Nessuno è rimasto ferito, né si sono registrati danni a cose. Il cedimento poco distante dall'Istituto Ruiz. Divelto il marciapiede dove si trovata la pianta. Inevitabile la chiusura della strada, attuata dagli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto per coordinare le operazioni di rimozioni l'Ente Roma Eur. Proprio in viale Africa si era verificato un episodio identico il 18 ottobre del 2016. Anche in quel caso non si registrarono feriti.