Via di Valle Aurelia: cade albero in strada, un ferito

Una persona ferita e un'auto danneggiata. Questo il bilancio della caduta di un albero avvenuta alle 17:00 di martedì 25 febbraio in via di Valle Aurelia, altezza intersezione con viale di Valle Aurelia.

Il ferito, affidato alle cure dell'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state attuate delle deviazioni temporanee alla viabilità.

Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia del commissariato di Montemario, il 118 e la Polizia locale di Roma Capitale.