Ennesimo albero caduto a Mostacciano: colpita un'auto, un ferito

Ennesimo albero caduto nel quartiere di Mostacciano. Alle 18 un pino, l'ennesimo, è crollato su un'auto - una Fiat 600 -, in via Leonardo Umile, all'incrocio con via Vivanti. Dalle informazioni raccolte ancora non è chiaro se l'auto fosse ferma o in transito. Secondo quanto riferisce la polizia locale di Roma Capitale un uomo è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in ambulanza. Le sue condizioni non sono però gravi.

Una situazione quella di Mostacciano che assume sempre più i contorni dell'emergenza. Si tratta infatti del terzo alvero caduto in 10 giorni. Il 27 dicembre è toccato a viale Beata Vergine del Carmelo, a Mostacciano. Ed è stato il secondo pino in meno di un mese. Un altro era infatti caduto a novembre. Nella notte tra il 27 ed il 28, è stata poi la volta di via Umile, sempre nello stesso quartiere.



"Siamo preoccupatissimi", aveva ammesso il presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti a RomaToday, aggiungendo che "dal 2 gennaio saranno abbattuti nuovi pini – ha annunciato D'Innocenti – l'intervento è già programmato e riguarderà alcuni alberi in viale Beata Vergine del Carmelo".