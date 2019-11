Mostacciano, ennesimo albero caduto: distrutta auto parcheggiata

Un forte boato. Poi il rumore di vetri infranti e lamiera accartocciata. E' quanto successo oggi, 15 novembre, a Mostacciano dove in via Leonardo Umile un grosso albero è crollato distruggendo una Fiat Seicento parcheggiata. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Sul posto, allertati, i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada. Non è il primo caso che si verifica in quella strada. L'anno scorso, in pochi giorni, ci furono 4 crolli in 10 giorni.