Parioli: albero crolla in strada, danneggiate due auto in sosta

Ancora alberi caduti a Roma. Questa volta in zona Parioli dove, tra dicembre e gennaio, si erano verificati due episodi prima in via degli Scialoja poi in via Domenico Chelini, a due passi da piazza Euclide, nel II Municipio. Ad ottobre, ancora, un albero di 25 metri è caduto in via Germania. Oggi il crollo in via Ettore Petrolini 32.

E' successo intorno alle 15, a pochi metri dal parco Mario Riva. L'albero, cadendo, ha danneggiato una Fiat 500 ed una Mini Cooper in sosta. Ieri altro episodio, questa volta al Villaggio Olimpico, in via Stati Uniti d'America, in una zona residenziale vicino ad un'area cani.