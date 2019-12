Cassia, albero crolla e distrugge un'auto

Le forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova le alberature di Roma. Dal pomeriggio del 13 dicembre tanti gli interventi di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile per alberi caduti.

Delicata la situazione nel quadrante nord soprattutto nella zona Boccea, Cassia, Monte Mario, Aurelia e Parioli. E proprio nella zona tra La Storta e Cassia, in via Riccardo Moretti, un albero si è sradicato dall'asfalto crollando su un'auto in sosta distruggendola. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.