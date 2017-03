Muratella: cade albero in via della Magliana

Dall'Eur a Valle Aurelia, passando per l'Appia Pignatelli e Muratella. Il forte vento che da stanotte si sta abbattendo sulla Capitale continua a far cadere alberi. A denunciare il crollo di una pianta su via della Magliana, altezza rampa del Grande Raccordo Anulare, il consigliere municipale Marco Palma. "L'albero caduto solo per fortuna non ha causato ulteriori conseguenze rispetto alle criticità in termini di viabilità su una strada già molto trafficata. Mi risultano - prosegue il vice presidente del consiglio del Municipio Arvalia - altri crolli nel Municipio e temo sempre per i platani di via Fermi, di via della Magliana nel tratto centrale (tra Scarperia e piazza Meucci) e sul Lungotevere Pietra Papa, zone trafficate e molto popolose".