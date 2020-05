Albero caduto in via Lanciani, l'opposizione: "Manutenzione del verde inesistente"

Tragedia solo sfiorata in via Lanciani dove oggi è caduta un albero. "Si tratta dell'ennesimo schianto di una grossa alberatura nel Municipio II di Roma. E' stata solo fortuna se si è scampata la tragedia, in una strada altamente trafficata e di passaggio. Ci domandiamo come sia possibile che all'interno di questo territorio, un Municipio tra quelli che ha più alberature della Città, la manutenzione del verde verticale sia totalmente assente". Queste le parole di Paolo Holljwer, Capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio II, e Stefano Erbaggi, esecutivo romano FdI.

"Dopo la caduta di pini su corso Trieste, è il turno di una quercia su via Lanciani - ribadiscono -. Chiediamo al Municipio di attivarsi immediatamente presso il Comune di Roma, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente, affinché prevedano un reale piano di manutenzione delle alberature. Dalla Giunta pentastellata della Capitale abbiamo avuto fino ad ora solo promesse sbandierate al vento. La situazione è così da tempo immemore e la situazione è ormai inaccettabile. La Giunta Raggi elabori un piano di intervento, se ne è capace".