Paura in via Lanciani, ramo si spezza e cade su papà e figlia in scooter

Paura in via Rodolfo Lanciani dove il ramo di un albero si è spezzato centrando un'auto parcheggiata per poi cadere contro uno scooter con a bordo padre e figlia. Solamente la prontezza di riflessi del genitore ha evitato il peggio.

Entrambi sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale Sandro Pertini. Il padre 54enne con ferite lievi, la figlia 14enne con qualche escoriazione. Tanto lo spavento.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Gruppo Sapienza intervenuto, l'uomo si potrebbe essere buttato dallo scooter con la figlia finendo appunto a terra. A chiarirlo sarà la polizia locale di Roma Capitale.